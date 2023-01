Il principe Harry e don Georg, i nuovi mostri (e i libri in uscita)

Il duca di Sussex in disgrazia e l'ormai ex segretario particolare del Papa Emerito. Un leak dopo l'altro, coprono con badilate di letame la Royal Family e la Curia del Papa regnante. Ma c'è da capirli, hanno i libri in uscita. Fortina che il titolo "Il Mostro" de l'era già assicurato Renzi

Non fosse già stato ben sfruttato commercialmente (arte in cui ha pochi pari) da Matteo Renzi come titolo del suo libro “parliamo molto di me”, si potrebbe suggerire agli editori di usare Il Mostro come titolo della traduzione italiana della biografia (o autofiction?) del principe Harry. Un leak dopo l’altro, la mostrificazione è assicurata. Ma anche un certo godimento narrativo: mi vestii da nazista per colpa di William e Kate; a 17 anni sniffavo per colpa della mia famiglia (su questo è sincero, e merita un abbraccio); William litigò con me e mi suonò come un tamburo; papà mi insultò perché non volevo si risposasse.