Enrico Letta e la sbronza da Rosatellum

Il vino rosato non era di moda, "roba da signore", oggi invece è al top. Un vino fresco, perfetto per l'estate elettorale, ma picchia in testa. Il segretario del Pd dà la colpa di tutti i guai al Rosatellum, e ovviamente a Renzi. Peccato che non sia vero. E niente, il Rosatellum sarà pure leggero, ma la sbornia è pesante

E’ indubbiamente l’estate del rosatello, inteso il vino. Basta uscire a cena anche senza pretese, e non c’è cameriere che non ti metta sotto il naso un bel vino rosato, o rosé, che non andava più di moda da quando eravamo bambini, austerity triste da pizza quattro stagioni. Il mercato “ha conosciuto una crescita esponenziale”, come si dice. Dal Garda al Salento, non ci facciamo mancare niente. Abbiamo riscoperto questa fresca delizia, “che si ottiene da uve a bacca nera ma riducendo al minimo i tempi di macerazione a contatto con le bucce”, e chi ci ferma più?

Quello che un tempo era spregiativamente definito “vino per signore” oggi è al top. Solo che, appunto: non è che la leggerezza sia senza conseguenze. Il Rosatellum, bisogna ammetterlo, picchia in testa. Almeno in questa calda estate elettorale. Prendete Enrico Letta, forse in Francia era astemio. Ora se n’è venuto fuori dicendo che la colpa è di Renzi (e ti pareva), “fu lui a imporre il Rosatellum”. I sommelier della politica hanno dovuto snebbiargli le idee: “La legge elettorale su cui il governo Renzi mise la fiducia era l’Italicum con ballottaggio. Il Rosatellum fu frutto di un accordo di Pd, Forza Italia e Lega e la fiducia fu messa dal governo Gentiloni”. E niente, il rosatello sarà anche leggero, ma la sbronza è pesante.