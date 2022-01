Tra popolo Viola e Sardine, ecco le comiche quirinalizie

È un peccato che alla elezione del Colle manchi così poco. I due movimenti promettevano di farci scompisciare col loro film contro Berlusconi, parto della loro "bella intelligenza collettiva". Gli unici a credere al grave pericolo. Non fa ridere?

È quasi un peccato che alla spettacolare elezione del Colle manchi ormai così poco, una manciata di giorni. Perché ci sarebbe da farsi una scorpacciata di popcorn gustandosi le comiche di stagione. Ad esempio (cominciate già a ridere, dai) il film del nuovo duo Gianni & Pinotto, aka Popolo viola & Sardine. Dice Gianfranco Mascia, il cineasta viola: “Questa volta il film lo produciamo noi… con una sceneggiatura condivisa frutto della nostra bella intelligenza collettiva”. Di quale mai capolavoro neorealista parliamo? “Vogliamo raccontare la nostra versione dei fatti, i motivi per i quali riteniamo irricevibile e democraticamente insostenibile la candidatura di Berlusconi al Quirinale… ‘Abbiamo già dato’, ecco il titolo del nostro film”. Insomma, la genialata del plot sarebbe questa: Gianni Viola e Pinotto Sardine sono rimasti gli unici (no gli unici no, c’è pur sempre il duo Marco & Ezio) a credere al “rischio” che Berlusconi vada al Quirinale. Non fa ridere? Ma perché non si informano, o si comprano un pallottoliere? Comunque, siccome la Nouvelle Vague non è “su Netflix o su Prime video” (e ci mancherebbe) se volete farvi due risate tocca alzarsi dal divano e andare per strada: “A Roma ci vedremo domenica 23 gennaio, dalle 14 in poi”. Spettacolo pomeridiano, segue spaghetti western.