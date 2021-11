Evviva Elizabeth in Jaguar

Accusare un competitor di area riformista di essere "il candidato della Lega", come ha fatto l'esponente e ministro del Pd, è volgare e per giunta una piccineria politica. Non sarebbe più onesto ammettere che il Pd, a Roma, non ha mai trovato un argomento per difendere il suo candidato, Gualtieri, per non turbare la luna di miele con i grillozzi?