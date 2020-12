Che bella storia la testa di Modì ritrovata nello Utah

Sembrava la grande festa dei complottisti. Si è trasformata nella loro grande presa in giro

Pubblicità

In attesa di scoprire di che noia moriremo a Natale, mentre invece i trecento di Giuseppi si divertiranno a tombola usando i miliardi del Recovery come fagioli, c’è almeno un mistero che mette allegria e ci distrae da questa valle di lacrime.

Pubblicità

In un canyon dello Utah era stato avvistato un misterioso e luccicante monolite metallico. Ci sono voluti giorni prima che le guardie forestali arrivassero sul posto, per certificare che non si sapeva cosa fosse e perché fosse lì, in un posto irraggiungibile pure per le capre di montagna.Si erano limitati a dire che abbandonare monoliti nei canyon era illegale. Tutti hanno subito detto: Kubrick.

Pubblicità

Pubblicità

E sarebbe stata davvero la grande festa dei complottisti, quelli che dicono che lo sbarco sulla Luna non c’è stato e le immagini che conosciamo furono girate dal vecchio Stanley con gli scarti di scena di 2001. Il ritrovamento è la prova provata che nemmeno il lastrone magico veniva dallo spazio, no? Adesso però la storia diventa ancora più bella, perché il monolite è sparito e al suo posto pare sia comparsa una piramide. E forse è soltanto una geniale burla, come le teste di Modì nel fosso di Livorno: la grande presa per il culo di quelli che si interrogano sui complotti.