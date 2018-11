Cosa vuol dire situazione sudamericana. Un esempio

Tanto per chiarirsi ulteriormente le idee su cosa significhi l’espressione “corriamo il rischio di finire in una situazione sudamericana”, nel giorno in cui Mr. Ping ribadisce che “quota 100 e reddito di cittadinanza non slittano”, si può ricorrere a questo esempio. Ci sono due squadre rivali, sostenute da due tifoserie scalmanate, con colori diversi che fanno a pugni anche cromaticamente, che giocano allo stesso gioco (cioè a perdere) ma con schemi opposti. Sono arrivate inopinatamente a giocarsi una competizione internazionale, ma invece di rispettare le regole si mettono a darsele di santa ragione, sperando che non ci sia nessun arbitro internazionale in circolazione. Invece gli arbitri ci sono. No, non parliamo di Salvini e Di Maio, ma della strabiliante battaglia di domenica scorsa a Buenos Aires, quando il Boca Juniors e il River Plate dovevano giocarsi la Coppa Libertadores. Sotto gli occhi di un intero continente continente. Invece le tifoserie hanno fatto un casino che manco i gilet gialli sugli Champs-Élysées. Bene, alla fine sono intervenuti gli arbitri internazionali, insomma i Moscovici del fútbol, e hanno detto: la finale andate a giocarla a Miami o a Doha, perché nel vostro paese non siete manco capaci di organizzarla. Una figuraccia. Ora, le nostre due squadre dai colori inguardabili fanno la stessa cosa – tipo io non mollo la quota 100, e io non mollo il reddito di cittadinanza. Sperando che dal continente non si accorga nessuno. Invece se n’è già accorto persino Tsipras: ragazzi, fate i bravi, che vi cacciano dalla zona Uefa e la finale poi la fanno a Bruxelles.