È morto Gene Hackman

L'attore e la moglie sono stati trovati morti nella loro abitazione di Santa Fe mercoledì

Pochi mesi dopo l'uscita nelle sale cinematografiche di Frankenstein Junior, Gene Hackman ringraziò in un'intervista il regista Mel Brooks perché gli aveva dato la possibilità "di fare qualcosa che si avvicina più a me stesso che all'immagine che gli altri hanno di me". Per gli altri era un duro, uno da film da duri. Gli venivano bene quei ruoli, ma lui non si sentiva così: "Non sono un uomo d'azione, sono molto diverso da un uomo d'azione. Però ho studiato per fare l'attore, faccio l'attore e interpreto delle parti. Ogni tanto me ne capita una come quella che mi ha dato Mel Brooks e sono felice di interpretarle. Sono un professionista, un libero professionista".

Gene Hackman vinse due premi Oscar per Miglior attore protagonista per "Il braccio violento della legge" e "Gli spietati". I ruoli da duro gli venivano bene. Anche i ruoli non da duro gli venivano bene, ma arrivarono tardi, quando gli anni lo avevano reso inadatto a certi ruoli. Vinse un Golden Globe come Miglior attore in un film commedia o musicale per I Tenenbaum di Wes Anderson e ringraziò anche Wes Anderson per aver pensato a lui.

Fu in quei giorni che disse che avrebbe smesso di fare l'attore quando avrebbe capito che il peso di entrare in una vita non sua sarebbe stato maggiore della curiosità di interpretarla. Tre anni dopo I Tenenbaum, dopo aver interpretato Monroe 'Aquila' Cole in Welcome to Mooseport (Due candidati per una poltrona) di Donald Petrie, decise che era tempo di smetterla con il cinema. Era il 2004. Si mise a scrivere, perché era quello che avrebbe voluto fare, sin da piccolo.

La vita poi lo portò a fare altro: il manovale, il marines, tentare di fare il giornalista, infine l'attore. Nel 2008, durante la presentazione di un suo libro, disse che "sì, con il cinema ho smesso. Non vi avevo avvisati? Si vede che me sono dimenticato, non pensavo fosse così importante".

Tentò di fare parlare di sé il meno possibile. Mel Brooks disse che "Gene Hackman è sempre stato una persona riservata. Se sentirete parlare di lui è perché vorrà che si parli di lui".

Di lui si è parlato oggi. Gene Hackman e la moglie Betsy Arakawa sono stati trovati mercoledì pomeriggio nella loro casa di Santa Fe, intorno alle 13.45 (ora locale). Lui aveva 95 anni, la moglie 63.

Lo sceriffo della contea di Santa Fe, Adan Mendoza, ha confermato ai media locali la notizia. Mendoza ha affermato che non ci sono state evidenti indicazioni di un atto criminale. Ma non ha fornito la causa del decesso né ha detto quando la coppia potrebbe essere morta. "Tutto quello che posso dire è che siamo nel bel mezzo di un'indagine preliminare sulla morte, in attesa dell'approvazione di un mandato di perquisizione".