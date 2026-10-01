La Chiesa rinasce ascoltando il cuore del popolo, non con cantieri sinodali e piani pastorali

Viene allora da domandarsi se questo stupore – il cardinale Jean-Marc Aveline ha detto di aver pianto vedendo la gente affollare i Campi Elisi – non derivi anche dal fatto che per troppi anni si è pensato di favorire la rinascita non coltivando il sentire vero del Popolo di Dio, quello che intona il “Salve Regina” appena può e che corre alla Grotta di Massabielle, ma istituendo mastodontici cantieri sinodali, convocando assemblee continue su piani pastorali, d’aggiornamento e sviluppo. Organizzando sinodi sulla sinodalità dalla durata infinita, più lunghi dei concili e dai contenuti vaghi, scontati e utopici. Cantieri e gruppi, circoli e laboratori. Tutti intenti a discutere di sinodalità verticale e orizzontale, del sempiterno coinvolgimento dei laici. Cose che interessano a nessuno, se non alle nicchie di teologi alla ricerca del tempo perduto, di sociologi convinti d’essere ancora al crepuscolo degli anni Sessanta e di qualche prete d’assalto che dice che non servono preti. Che sia la volta buona che si è capito che la Chiesa non si riforma seduti attorno a un tavolo scrivendo documenti che quasi nessuno leggerà mai? Dal cuore del cattolicesimo francese un segnale ben chiaro è giunto.