Lo stile di Leone XIV è la misura

Tipicamente agostiniano osservare dappresso l’incombente barbarie, ma con un occhio mistico alla città di Dio e una sorvegliata indulgenza per i vizi della città terrena. Leone a Metz ha parlato da capo della Chiesa e da uomo di stato, ha reso omaggio come doveva all’avversione ecclesiale all’industria della guerra e ai piani di riarmo, ma non dimenticando di infilzare il pacifismo come “irenismo ingenuo”, lontano dalla predica di resa rivolta all’aggredito e dalla cultura dell’inversione delle responsabilità nella guerra ucraina, per non dire del famoso “coraggio della bandiera bianca”. Non aveva la celestiale complessità o sottigliezza teologica di Benedetto XVI quando ricostruì, anche lui agostiniano purissimo, la genesi culturale e spirituale dell’Europa nel discorso al Collège des Bernardins (settembre 2008), ma in compenso aveva il tratto dell’uomo di equilibrio che vuole riscattare la sua chiesa dalla sperimentazione populista, riaffermando nel modo possibile, in un mondo che ha ruotato di centottanta gradi sui presupposti etici della propria cultura della vita e dell’amore, principi non più gridati ma tuttora non negoziabili. Lo stile è l’uomo stesso, si dice, e lo stile leonino è la misura, lo spirito che riflette e lascia maturare le cose, un tratto di cui dopo il lungo bradisismo degli ultimi decenni evidentemente fedeli vescovi cardinali preti sentivano il bisogno.