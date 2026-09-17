I vescovi americani contro la retorica Maga: "È razzista"

“Potremo – aggiungeva mons. Wenski – avere le nostre controversie su questioni liturgiche o di altro tipo, ma in seno alla Conferenza episcopale degli Stati Uniti votiamo quasi al cento per cento a favore della protezione degli immigrati e per una più ampia riforma delle politiche di immigrazione fallite e inadeguate. Stiamo facendo quello che abbiamo sempre fatto”. Certo, il problema è che contro i vescovi e quel che “si è sempre fatto” spira un forte vento contrario. Un sacerdote del Maryland, arrivato da El Salvador decenni fa, presente allo stesso evento in cui ha parlato il vescovo di Miami, ha detto che “c’è molta paura. Mai prima d’ora, e vivo negli Stati Uniti da quasi trent’anni, ho dovuto portare il mio passaporto per girare l’angolo. Perché anche io sono un bersaglio, anche se sono un prete”.