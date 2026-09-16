Lefebvriani fuori dalle chiese. Dopo Lourdes, Assisi

Roma. Voi non potete entrare. Si potrebbe sintetizzare così quanto accaduto lo scorso 6 settembre ad Assisi, quando alla comunità italiana della Fraternità San Pio X è stato impedito l’ingresso nella basilica di San Francesco. A darne conto è un comunicato stampa diffuso dal distretto in Italia della fraternità lefebvriana. L’obiettivo del gruppo era di concludere il pellegrinaggio con il canto del Credo all’interno ella basilica ma ai sacerdoti e fedeli è stato negato l’accesso. Il motivo? Perché “scismatici e scomunicati” dopo le ordinazioni illecite dello scorso 1° luglio avvenute a Ecône senza il previsto e necessario mandato papale. In realtà, ed è la stessa Fsspx a riconoscerlo, non è che il portone sia stato chiuso a doppia mandata appena i custodi hanno visto scorgere l’orda lefebvriana: l’ingresso era possibile, ma “a piccoli gruppi per una preghiera privata e non in quanto comunità con preghiera pubblica”. Da qui, l’incidente.

Il superiore del distretto italiano della Fraternità ha opposto un rifiuto, prima di tenere l’esortazione conclusiva del pellegrinaggio davanti alle porte della basilica, dove poi è stato intonato il Credo “in testimonianza pubblica di fede cattolica”. Oltre al rammarico, però, c’è la polemica: lo stesso superiore, don Gabriele D’Avino, ha ricordato infatti che “il 27 ottobre 2026 i membri e i rappresentanti di tutti i falsi culti, dalle confessioni protestanti all’islam, dall’ebraismo alle credenze orientali e animistiche, pregheranno pubblicamente nelle chiese della città di Assisi, come già avvenuto del resto nel 1986 e proprio per celebrare il quarantesimo anniversario di quella riunione ecumenica presieduta da Giovanni Paolo II. Ancora una volta – si legge nel comunicato – c’è accoglienza per tutti, fino ai pagani più remoti del globo, ma non per quanti vogliono restare figli della Chiesa cattolica apostolica romana senza compromessi”.

Il divieto di pellegrinaggio in un sito cattolico non è una sorpresa. Era già accaduto un mese fa a Lourdes, dove il vescovo locale, mons. Jean-Marc Micas, aveva ritirato l’autorizzazione precedentemente data in seguito ai fatti d’inizio luglio a Ecône. Spiegava, il vescovo, che a seguito delle disposizioni vaticane, “non possono essere autorizzate né la celebrazione delle messe né di altri sacramenti né preghiere pubbliche”. Naturalmente, si precisava dalla diocesi di Tarbes e Lourdes, “è possibile per chiunque lo desideri, recarsi liberamente alla Grotta o in qualsiasi luogo del santuario per pregarvi privatamente”. Sono, appunto, le conseguenze del decreto con cui Roma ha reagito alle quattro ordinazioni – valide ma illecite – con cui la Fraternità San Pio X ha forzato la mano. Il decreto firmato dal cardinale Victor Manuel Fernández, prefetto del dicastero per la Dottrina della fede, e ancor di più la Nota esplicativa, precisavano infatti che “i ministri sacri” membri della Fraternità “sono nello scisma e devono pertanto essere considerati scismatici”. Per i fedeli laici, “sono da ritenersi scismatici e scomunicati coloro che aderiscono formalmente alla Fraternità sacerdotale San Pio X”.