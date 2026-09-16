Il viaggio in Francia del Papa non comincia benissimo

Una dettagliata inchiesta firmata da Mikael Corre sulla Croix ha infatti portato alla luce un bel po’ di frizioni sviluppatesi sull’asse Parigi-Roma in merito alla definizione del programma ufficiale della visita. Intanto, ed è la cosa che probabilmente, più risentimento ha determinato all’Eliseo, il no grazie spedito dal Vaticano alla richiesta di Emmanuel Macron di accompagnare il Papa a Notre-Dame in occasione dei Vespri, una decina di minuti per mostrargli il restauro finanziato dallo stato. E poi niente cena di gala, onori militari ridotti all’osso né consegna della Legion d’onore. Perché il punto è uno solo, come scrive l’autorevole periodico francese: per la Santa Sede il viaggio oltralpe è un viaggio apostolico e non una visita di stato. Inoltre, particolare non indifferente, mancando pochi mesi alle elezioni presidenziali non si ha l’intenzione di farsi strumentalizzare né da una parte né dall’altra. Né da chi vorrebbe identificare il Papa come un pacifista pro globalizzazione né da quanti sono pronti a trasformare Prevost in una Giovanna d’Arco all’assalto dei fautori del suicidio assistito. Ma c’è di più: la questione del dibattito sul fine vita, con l’impegno diretto dell’Eliseo – meno del primo ministro, il cattolico Sébastien Lecornu – per il via libera alla legge il cui iter è stato assai travagliato in Parlamento, non ha giocato a favore della popolarità del presidente francese nei Sacri palazzi. Lo scorso aprile, Macron fu ricevuto da Leone XIV, smentendo così le false notizie circolate mesi prima su un rifiuto del Pontefice a incontrare la massima autorità civile francese. Fu un incontro cordiale, Macron puntò molto sulla situazione internazionale, erano le settimane delle bordate trumpiane contro il Papa. “Noi condividiamo la stessa convinzione: di fronte alle fratture del mondo, l’azione per la pace è un dovere e un’esigenza”, scrisse su X l’inquilino dell’Eliseo. Dei problemi “bioetici” neanche una parola. A quanto pare, però, in Vaticano se li ricordano ancora.