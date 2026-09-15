Lo stillicidio mediatico contro il vescovo, che se ne va. Motivo? Non piaceva ai preti

Gravi mancanze, spese folli, comportamenti inadeguati dal vescovo. Lui, il vescovo, aveva già venerdì chiarito che in quel faldone non c’era nulla: “Nonostante il clamore mediatico sul sottoscritto scatenato dai media, la visita ha avuto un suo percorso di discernimento al termine del quale non ho ricevuto neppure una riga scritta e nessuna sanzione”. All’osservatore pragmatico e obiettivo, però, potrebbe sembrare una giocata in difesa: dopotutto è la voce di chi è stato in qualche modo costretto a lasciare l’incarico. Il punto è che anche chi ha dato manforte al citato “clamore mediatico” ora si rassegna all’evidenza che le prove contro il presule non ci sono. Si prenda la Stampa di sabato, Cronaca di Alessandria, pagina 41. “Lo scacco matto del Vaticano dopo un dettagliato dossier” è il titolo di un articolo presentato come “Retroscena”. E in cosa consisterebbe questo “dettagliato dossier”? Ecco: raccontata la vicenda della Tesla e del kitesurf, “non restano che i rapporti con clero e gruppi di fedeli. Da gennaio ad oggi è stato quasi impossibile trovare qualcuno che rilasci dichiarazioni sul vescovo, tanto meno mettendoci la faccia. In camera caritatis (è proprio il caso) magari qualcuno si lascia andare a considerazioni più o meno benevole sull’apprezzamento per sport non comuni, o l’utilizzo di accessori anch’essi non da tutti, ma anche – e qui entriamo nel vivo – sulle relazioni con le varie comunità di cattolici, la riorganizzazione delle parrocchie, eccetera. E’ stata la frattura che alla fine ha portato alla sostituzione di Gallese”. Quindi né la Tesla né le spese per la ristrutturazione di qualche immobile né il kitesurf. Il problema era che a preti e laici (quelli impegnati, che pullulano ovunque) non andava bene la riorganizzazione delle parrocchie. Che poi è la vera ragione del sommovimento; ragione che circolava da un anno scarso ad Alessandria: il malcontento derivava da questo e, elemento non trascurabile, dalla percezione di un vescovo estraneo, un genovese mandato in una regione ecclesiastica assai gelosa della propria autonomia, anche geografica. Una situazione divenuta insostenibile, lo ammette ora anche mons. Gallese: “Il clima generale e le circostanze che si sono create hanno evidenziato il bisogno di voltare pagina, per tutti”. Quanto al rapporto con il clero, dietro alle parole del vescovo si capisce molto: “Il rapporto con il clero è una dimensione complessa per tutti i vescovi, perché i sacerdoti sono la parte più esposta e ferita del popolo di Dio. Mi ci metto anch’io, in prima persona… Il peso grava tutto sul punto d’appoggio: quando una porta si apre o si chiude, è il cardine che ne sopporta lo scricchiolio e lo sforzo. Quel cardine, oggi, sono i nostri vescovi e i preti: a questi ultimi voglio profondamente bene e ne condivido appieno le fatiche quotidiane”. Roma ha scelto, in fin dei conti, la strada più semplice: problemi irrisolvibili e vescovo mal digerito, si cambia. Oltre a creare un precedente – che poi non sarebbe neppure il primo – abbastanza pericoloso, si dà alle congreghe localistiche il potere enorme di scegliersi il vescovo gradito. O, peggio, di farlo sostituire se non aggrada. Di fatto, si è oltre perfino i propositi più rivoluzionari del percorso sinodale tedesco, che vorrebbe far sì che il parere di qualche laico avesse più peso di quello del Papa (che è a Roma, quindi lontano) nel processo di nomina dei presuli. La speranza è che qualcuno non arrivi a dire, prima o poi, che un Papa che gioca a tennis mette in cattiva luce i vescovi che allo sport preferiscono i convegni di qualche partito politico. Come si suol dire, nulla è impossibile.