Feste pagane al posto di quelle cristiane. Il programma dell’AfD che mobilita la Chiesa

“E allora – ha proseguito Weimer – io dico: davvero volete tornare all’ideologia völkisch, a una costruzione germanica? La questione del Natale diventa il punto in cui tutto questo si concentra; è per questo che affronto il tema”. Weimer ha parlato di un “neonazionalismo” che vuole “chiudere tutto, dal Bauhaus fino alle istituzioni vicine alle Chiese” e anche per questo ci vorrebbe un’opera di denuncia più incisiva. E la Chiesa ha deciso di scendere in campo, nonostante le minacce della destra estrema di colpirla – soprattutto economicamente – se continuerà a fare campagna contro l’AfD. A settembre si vota in diversi Länder tedeschi, in Sassonia-Anhalt i sondaggi danno il partito nazionalista al 41 per cento, nel Meclemburgo-Pomerania anteriore al 36. Complice la crisi di consenso che sta attraversando il governo guidato dal cancelliere Friedrich Merz, sono pochi ormai gli osservatori che non credono alla AfD come primo partito di Germania. La Chiesa cattolica e quella evangelica hanno iniziato a fare campagna elettorale attiva attraverso manifesti affissi in scuole, parrocchie e istituzioni sociali, nonché con incontri organizzati ad hoc. Il messaggio è semplice: votare per i partiti democratici e contrastare l’estremismo. L’arcivescovo di Amburgo, mons. Stefan Hesse, ha invitato a “cogliere questa opportunità per fare delle nostre parrocchie e delle nostre istituzioni luoghi di dialogo e di democrazia”. In occasione dell’ultima Quaresima era stato il vescovo di Magdeburgo, mons. Gerhard Feige, ad avvertire i connazionali: “Se la bozza dell’AfD per un possibile programma di governo dopo le elezioni in Sassonia-Anhalt venisse presa sul serio, allora la democrazia liberale e il pluralismo, la libertà religiosa come la conosciamo e la tolleranza, sarebbero un ricordo”.