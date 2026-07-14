La Chiesa tedesca mette in guardia sul ritorno dell'antisemitismo

“Se gli ebrei non osano nemmeno dire di essere ebrei, allora in Germania abbiamo un problema con l’antisemitismo. Se gli ebrei non possono indossare una collana con una stella di David o una kippah senza essere molestati, allora in Germania abbiamo un problema con l’antisemitismo. Se le persone devono temere di essere minacciate perché parlano ebraico negli spazi pubblici, allora in Germania abbiamo un problema con l’antisemitismo”. Lo diceva, poco meno di un anno fa, l’allora vescovo di Hildesheim, mons. Heiner Wilmer. Nel frattempo, Wilmer è stato eletto presidente della Conferenza episcopale tedesca ed è stato trasferito a Münster. Domenica, aprendo il convegno annuale del Consiglio internazionale dei cristiani e degli ebrei ad Hannover, è tornato sul punto: “Il crescente numero di ostilità e minacce nei confronti degli ebrei in Germania e nel mondo mi riempie di profonda preoccupazione e dimostra ancora una volta quanto siano indispensabili la vigilanza, la solidarietà e una presa di posizione chiara e decisa”. Da tempo l’episcopato tedesco, d’intesa con le Chiese evangeliche, mette in guardia sulla crescita di un sentimento antiebraico nel paese, che si estende anche alla vicina Austria. La scorsa estate, l’arcivescovo di Salisburgo, mons. Franz Lackner, osservò che le manifestazioni contro il “genocidio” che si vedevano in strada non erano altre che una “maschera dell’odio antiebraico travestito da critica a Israele”. Mons. Lackner aggiungeva che “un’Austria in cui agli ebrei viene negato l’accesso ai campeggi e il cibo nei ristoranti, in cui le loro tombe vengono profanate e le loro comunità minacciate, non può e non deve esistere”.