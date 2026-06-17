Chi è che stabilisce qual è il ruolo che deve avere un intellettuale? Il caso Nevo e il vescovo Moscone

Domanda: ma chi è che stabilisce quali sono i confini del “ruolo che deve avere oggi un intellettuale” davanti alle tragedie che coinvolgono il mondo? Esiste un canone cui conformarsi? Perché se questo è il criterio, allora pure il Moscone che teorizza che la Russia non ha mai invaso nessuno non dovrebbe avere il diritto di parlare da nessuna parte, neanche al bar principale di Corso Manfredi a Manfredonia. E poi, per quale ragione uno scrittore ha il diritto di parola solo e soltanto se esprime “una posizione chiara su quanto il governo israeliano sta compiendo”? Ma se Eshkol Nevo non fosse israeliano, gli estensori della petizione e l’eccellentissimo arcivescovo avrebbero richiesto l’abiura delle politiche del suo governo? Fosse poi, Nevo, un aedo di Ben-Gvir si potrebbe pure capire. Ma si sta parlando di uno scrittore che ha sempre preso le distanze da Netanyahu e dalle sue politiche. Il problema è solo uno: che Nevo è israeliano. Identificato a priori col nemico. Se si trattasse solo di proibire a un intellettuale di intervenire pubblicamente a una rassegna letteraria perché reo di non denunciare quel che il suo paese fa, allora la diocesi di cui è capo mons. Moscone non avrebbe dovuto neppure invitare nel 2022 a parlare a un convegno il professor Alessandro Orsini, non certo empatico con la causa ucraina, cioè di chi è stato invaso dai carri armati di Mosca. E invece.