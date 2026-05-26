La grande lezione di Papa Leone contro la nuova religione dei dati
L’enciclica di Leone XIV è un manifesto contro un relativismo che avanza: il culto degli algoritmi. Il luddismo non serve per governare l’IA. Serve altro: difendere la ragione, e con essa la libertà, con la forza del pensiero cristiano
Foto ANSA
Un’enciclica con al centro l’uomo. Ecco il documento di Leone XIV
In "Magnifica humanitas" il Papa avverte che la sfida nell’èra dell'AI non è fermare la tecnologia, ma impedire che efficienza e potenza sostituiscano la persona. La mano tesa di Anthropic a Leone il matematico: “Collaboriamo”
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Nasce a Palermo nel 1982, vive a Roma da parecchio tempo, lavora al Foglio dal 2005 e da gennaio 2015 è direttore. Ha scritto qualche libro (“Le catene della destra” e “Le catene della sinistra”, con Rizzoli, “Io non posso tacere”, con Einaudi, “Tra l’asino e il cane. Conversazione sull’Italia”, con Rizzoli, “La Presa di Roma”, con Rizzoli, e "Ho visto l'uomo nero", con Castelvecchi), è su Twitter.
E’ interista, ma soprattutto palermitano. Va pazzo per i Green Day, gli Strokes, i Killers, i tortini al cioccolato e le ostriche ghiacciate. Due figli.