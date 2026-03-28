L'allarme della Chiesa americana per la crescita dell'antisemitismo

Il problema è, appunto, l’identificazione di Israele con l’ebraismo e il National Catholic Reporter, principale media liberal cattolico americano, si domanda come si possano scindere le due cose. Lo stesso Rod Dreher, conservatore ortodosso che ai salotti di Washington preferì quelli dell’Ungheria di Viktor Orbán, già tempo fa aveva lanciato l’allarme sulla crescita esponenziale dell’antisemitismo, nelle strade ma anche nei campus universitari. “Un professore in un’università del sud, frequentata perlopiù da studenti conservatori, mi ha detto di essere sconvolto dal numero di giovani studenti cristiani bianchi e ‘normali’ che sono antisemiti. ‘Rimango scioccato per quanti miei studenti sono coinvolti in questa roba. La prendono tutta da internet”, sottolineava Dreher, a giudizio del quale stava venendo meno in modo sensibile il tradizionale appoggio alla causa israeliana, “un nostro tratto culturale distintivo”. I vescovi se ne sono accorti e quindi intervengono, a ridosso della Pasqua, il periodo in cui i cattolici “celebrano gli eventi centrali” della propria fede. Purtroppo, però, ha detto mons. Sample, “la celebrazione della Pasqua è talvolta occasione di esplosioni di odio e perfino di violenza contro gli ebrei”. La questione è così allarmante che il vescovo ha dovuto rispolverare non solo la Dichiarazione conciliare Nostra Aetate che ha riavviato il dialogo con gli ebrei, ma anche il Catechismo tridentino che respinge la tesi del deicidio: no, se Gesù è finito in croce non è colpa degli ebrei. Nel 2026 è necessario ribadirlo, evidentemente. “Il Venerdì santo dovrebbe essere per noi un’occasione per tornare al Signore, non per addossare la colpa agli altri. Come cattolici, siamo chiamati a camminare nella verità e quindi a rifiutare le cospirazioni e le menzogne che portano a molestie e perfino a violenze contro i nostri fratelli e le nostre sorelle ebrei”.