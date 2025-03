Papa Francesco ha lasciato il Gemelli. Il saluto ai fedeli e il rientro in Vaticano

Il Pontefice è stato dimesso questa mattina, dopo aver salutato i fedeli e ringraziato il personale dell'ospedale. Prima di rientrare a Santa Marta, dove affronterà una convalescenza di almeno due mesi, il Papa ha fatto tappa alla Basilica di Santa Maria Maggiore

Papa Francesco è stato dimesso questa mattina dal Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato dal 14 febbraio. Tornerà a Santa Marta, per affrontare una convalescenza “di due mesi”, durante i quali riposerà e limiterà il più possibile sforzi e incontri “con gruppi numerosi”.

Dopo aver ringraziato il personale e i vertici dell’Università Cattolica e del Policlinico, il Pontefice si è affacciato da un balcone al quinto piano della struttura per salutare i fedeli e impartire la benedizione. "Grazie a tutti! E vedo questa signora con i fiori gialli, è brava", sono state le sue prime parole.



Poco dopo, a bordo di una Cinquecento, Francesco ha lasciato l'ospedale per fare tappa alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove si è raccolto in preghiera davanti all'icona della Madonna Salus populi romani. Poi il rientro in Vaticano.