"Notte tranquilla, il Papa sta riposando". L'aggiornamento della Sala stampa vaticana

La nota sulle condizioni del Pontefice. Il bollettino di ieri sera riferiva che non ci sono stati nuovi "episodi di insufficienza respiratoria. In considerazione della complessità del quadro clinico, la prognosi rimane riservata"

"La notte è trascorsa tranquilla, il Papa sta ancora riposando", comunica la Sala stampa vaticana nell'aggiornamento della mattina sulle condizioni di Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli dal 14 febbraio.