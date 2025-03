Papa Francesco non ha avuto nuovi episodi di insufficienza respiratoria

Le condizioni del Pontefice sono stazionarie e "come programmato, ha effettuato l'ossigenoterapia ad alti flussi e nella notte verrà ripresa la ventilazione meccanica non invasiva", si legge nel bollettino diffuso dalla Santa Sede

Le condizioni di Papa Francesco sono stazionarie, riferisce il bollettino diffuso dalla Santa Sede, e non ci sono stati "episodi di insufficienza respiratoria". Durante la giornata, "come programmato, ha effettuato l'ossigenoterapia ad alti flussi e nella notte verrà ripresa la ventilazione meccanica non invasiva. Il Santo Padre ha incrementato la fisioterapia respiratoria e quella motoria attiva. Ha trascorso la giornata in poltrona. In considerazione della complessità del quadro clinico, la prognosi rimane riservata".

Il Pontefice è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio.

Oggi alla Messa nella Basilica di Santa Sabina per il mercoledì delle Ceneri, il cardinale penitenziere Angelo De Donatis ha letto l'omelia scritta da Papa Francesco. "Le ceneri", ha scritto il Santo Padre "ci aiutano a fare memoria della fragilità e della pochezza della nostra vita: siamo polvere, dalla polvere siamo stati creati e in polvere ritorneremo!". Ha inoltre sottolineato che "senza speranza siamo destinati a subire passivamente la fragilità della nostra condizione umana e, specialmente dinanzi all'esperienza della morte, sprofondiamo nella tristezza e nella desolazione, finendo per ragionare come gli stolti: La nostra vita è breve e triste; non c'è rimedio quando l'uomo muore il corpo diventerà cenere e lo spirito svanirà come aria sottile".