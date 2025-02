Papa Francesco ha trascorso una notte tranquilla

"Come nei giorni scorsi, la notte è trascorsa tranquilla e il Papa ora sta riposando", riferisce la Sala stampa nell'usuale aggiornamento mattutino

“Come nei giorni scorsi, la notte è trascorsa tranquilla e il Papa ora sta riposando”. E' la stringata comunicazione della Sala stampa vaticana sulle condizioni di Papa Francesco, ricoverato da due settimane all'Ospedale Gemelli di Roma. Ieri sera sempre la Sala stampa vaticana aveva diffuso l'usuale bollettino serale, in cui si diceva che le condizioni del Papa "si confermano anche nella giornata odierna in miglioramento", seppur la prognosi per il Pontefice resti riservata. Ulteriori aggiornamenti verranno diffusi con il bollettino di stasera.