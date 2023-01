Un mondo in coda per dire addio a Papa Ratzinger

Impressiona il numero dei giovani, tanti e da ogni parte del mondo, che dalle prime ore del mattino, quando Roma era ancora immersa nel buio, si mettevano in fila per salutare Benedetto XVI. Da Porta Sant’Anna marciavano spediti ascoltando canti religiosi sudamericani, cantavano e facevano il giro del Colonnato, portandosi fin quasi al portone del Sant’Uffizio. Festanti, come se non fosse imminente l’ingresso in una camera ardente, seppure maestosa come quella allestita in San Pietro. Insieme a loro, suore chiassose che intervallavano rosari recitati in lingue sconosciute a rapidi dialoghi incomprensibili. Famiglie con bimbi addormentati, preti in talare con camice e cingolo in mano, turisti che si sono trovati a Roma per il Capodanno e hanno deciso di omaggiare il Papa emerito prima di ripartire.

