Dalla guerra all'aborto, il Papa a ruota libera

Il Papa non ha un cancro come mormora “la corte vaticana che ancora c’è”, per il momento non ha alcuna intenzione di dimettersi, il viaggio in Canada programmato tra un paio di settimane è confermato dopo la dolorosa e sofferta decisione di posticipare a data da destinarsi quello in Congo e Sud Sudan, il ginocchio sta lentamente guarendo grazie alle terapie. Esaurito il capitolo gossip, l’intervista concessa sabato scorso da Francesco alla Reuters tocca punti centrali del dibattito politico dei nostri tempi, soprattutto sul fronte internazionale mai come ora assai fluido. Intanto, il Pontefice fa sapere che dopo le aperture di mesi fa circa la possibilità di un suo viaggio a Mosca, “i segnali non sono stati buoni”, e questo perché dalla Russia hanno comunicato che non era ancora il momento opportuno. Di certo, non hanno aiutato le prese di posizione a mezzo stampa contro Kirill, definito “chierichetto di Putin”, e l’uso degli aggettivi “disumano” e “sacrilego” applicati all’invasione russa dell’Ucraina. Però qualcosa sta cambiando, ci sono stati contatti fra il segretario di stato Pietro Parolin e il ministro degli Esteri Sergei Lavrov: si tratta di un “dialogo molto aperto, molto cordiale”, “la porta è aperta”, ha detto il Papa che ha anche detto di voler andare in Ucraina al più presto: “E ora è possibile, dopo il mio ritorno dal Canada”, sempre però facendo tappa prima a Mosca: “La prima cosa da fare è andare in Russia per cercare di aiutare in qualche modo, ma vorrei andare in entrambe le capitali”. Sullo sfondo è fondata la possibilità che Francesco si rechi il prossimo settembre in Kazakistan in occasione del VII Congresso mondiale dei leader delle religioni mondiali. Ci sarà anche Kirill.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE