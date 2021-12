Il memoriale di mons. Peña Parra e il processo che rischia di mandare ko la Santa Sede

Volendo essere buoni, lo potremmo definire il paradosso vaticano. Ma la situazione che si è creata con il processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di stato può essere meglio definita con il detto “predicare bene, razzolare male”. Perché da una parte c’è una Santa Sede che chiede e difende il giusto processo in sede internazionale, ricordando che “la presunzione di innocenza, il principio di legalità e il diritto al dovuto processo, tra le altre cose, devono essere rispettati” – parole dell’arcivescovo Gabriele Caccia, osservatore permanente della Santa Sede alle Nazioni unite, in un discorso del 22 ottobre al Palazzo di Vetro di New York. Dall’altra parte, però, in Vaticano c’è un processo che rischiava persino di essere invalidato, tante sono state le anomalie processuali e i diritti difensivi calpestati, fino alla sospensione del principio dell’habeas corpus deducibile direttamente dai rescripta papali che hanno modificato strada facendo le regole del processo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE