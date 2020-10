Il Papa prepara il Conclave

Con il pontificato bloccato nelle sabbie mobili di scandali più o meno seri, porporati dimezzati, consulenti arrestate, filmati manomessi e accordi con il regime cinese rinnovati sempre sub secreto, il Papa puntella il futuro Conclave. A scorrere la lista dei tredici cardinali che Francesco creerà in occasione del prossimo concistoro di fine novembre (nove elettori e quattro ultraottantenni), appare evidente l’intenzione di serrare i ranghi. Nove elettori che in comune hanno la totale e manifesta condivisione dell’agenda impostata nel 2013 da Jorge Mario Bergoglio.

Pubblicità

Pubblicità