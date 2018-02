Roma. L’intento di Recep Tayyip Erdogan, che aveva chiesto l’udienza al Papa, era quello di tornare ad Ankara brandendo l’appoggio di Francesco per le proprie politiche nel vicino e medio oriente, soprattutto in riferimento alla “battaglia” per Gerusalemme, che a suo dire non può essere capitale d’Israele perché città di tutti. L’assonanza di vedute con il Papa sul tema c’è, visto che per la Santa Sede è fondamentale rispettare lo status quo. Ma non aveva fatto i conti con l’ospite,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.