Nell’ultimo quaderno della Civiltà Cattolica, il giornale dei gesuiti, Andreas Gonçalves Lind S.I. ha proposto un’analisi critica all’Opzione Benedetto delineata dall’intellettuale americano e ortodosso russo Rod Dreher, dal titolo: “Qual è il compito dei cristiani nella società di oggi?”. Il sottotitolo – “Opzione Benedetto ed eresia donatista” – fa capire dove va a parare il colto recensore che collabora con l’Università di Namur, in Belgio, e l’abstract chiarisce ulteriormente: “L’articolo prende parte al dibattito e, in particolare, fa notare come...

