Il piano inclinato sul fine vita

Correzioni pericolose per una legge non necessaria. Come uscirne

L’approvazione alla Camera del disegno di legge sul fine vita, con una maggioranza abbastanza netta ma che non garantisce del tutto un esito equivalente al Senato, ha un duplice significato. Quello positivo consiste nella traduzione in legge delle sentenze della Corte costituzionale che avevano dichiarato non punibile l’aiuto al suicidio in alcuni casi ben determinati. Quello negativo è un certo ampliamento delle condizioni fissate dalla Consulta, con una formula ambigua che, se non sarà corretta in seconda lettura, lascerà ancora una volta alla magistratura il compito di operare scelte su tematiche spinose e senza un dispositivo di legge preciso.