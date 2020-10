Liberté, ma non per te. Giurista della Sorbona critica le nozze gay: indagato

All’università si dice e si insegna di tutto. Ma non si può mettere in discussione il matrimonio gay. Racconta il Monde che la procura di Parigi ha aperto un fascicolo sul giurista della Sorbona Aram Mardirossian per “incitamento all’omofobia e alla transfobia” (sei mesi di carcere e 22.500 euro di ammenda).

