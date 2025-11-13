L'unica cosa chiara che ha detto Diop, l'astro nascente della sinistra, è la cosa più di destra che ci sia

In un'intervista, la neo vicepresidente della Toscana ha risposto con le consuete formule rituali della politique politicienne o con eleganti idées reçues o tenendosi sul vago. Tranne quando ha espresso un concetto che riguarda suo padre

Ho letto con curiosità su Repubblica l’intervista a Mia Diop, neo-vicepresidente della giunta regionale toscana. È sempre interessante scoprire cosa pensa una ventitreenne, soprattutto se si è smesso da molto tempo di avere ventitré anni; ed è per certi versi rassicurante notare che, incalzata dalle domande di Ernesto Ferrara, la giovane amministratrice ha risposto o con le consuete formule rituali della politique politicienne, o con eleganti idées reçues su argomenti di moda tipo Madmani, oppure (come nel caso della patrimoniale) tenendosi sul vago. Farà strada, i miei migliori auguri.

Mi rallegra soprattutto che alla domanda conclusiva, quella relativa al padre che avrebbe occupato per vent’anni una casa popolare a Livorno, abbia risposto senza indugio che lei e lui sono due persone diverse, che non hanno rapporti né contatti, che le colpe dei padri non devono ricadere sui figli, e insomma ognuno per la sua strada e ciascuno responsabile dei fatti propri. L’unica cosa chiara detta da questo piccolo astro nascente della sinistra è la cosa più di destra che ci sia: esistono soltanto gli individui, non la società.