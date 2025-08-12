Bandiera Bianca
La figura dell'intellettuale europeo è scomparsa a causa della smania di avvenire dell'Europa
Forse l’errore principale nella formazione dell’Europa è stata la continua insistenza sul futuro. Questo ha portato agli intellettuali di oggi, sempre intenti a dirci cosa facciamo di sbagliato e a redarguirci affinché in futuro ci comportiamo meglio
Marc Fumaroli incardinava la definizione di Europa sul senso greco della misura, sul senso romano del diritto, sul senso germanico della comunità e sul senso della libertà d’oltremanica. L’Europa, in effetti, sta tutta qui, all’incrocio e nel bilanciamento di questi quattro principii che hanno informato di sé l’identità di napoletani e danesi, polacchi e spagnoli. Forse l’errore principale nella formazione dell’Europa è stata l’insistenza continua sul futuro, come se la Cee prima e l’Ue poi incarnassero un’utopia astratta e il sole dell’avvenire, quando invece sarebbe stato più facile concentrarsi sul passato e far notare l’evidenza per cui questi quattro nostri sensi ben radicati ci distinguono da americani e russi, eschimesi e coreani. Temo anzi che a questa smania di avvenire si debba anche il progressivo tramonto della tipica figura di intellettuale europeo, di cui Fumaroli è stato un illustre rappresentante al pari (cito i primi che mi vengono in mente) di George Steiner e Umberto Eco, di Johan Huizinga, Paul Hazard, Paul Veyne, Peter Brown; intellettuali in grado di tenere insieme tutto il passato in un solo colpo d’occhio, travolgendo le suddivisioni settoriali per fare una radiografia al modo ormai istintivo in cui pensiamo e agiamo da secoli. Adesso invece l’intellettuale è lì col ditino monitore sempre in resta, intento a dirci cosa facciamo di sbagliato e a redarguirci affinché in futuro ci comportiamo meglio; ma il futuro, per definizione, non arriva mai.
Il matrimonio è ufficialmente diventato il culmine della vita esibizionistica che conduciamo
Rushanara Ali, silurata per ipocrisia. La sua o la nostra?
Nel Regno Unito, la sottosegretaria per i senzatetto si è dimessa una volta emerso che aveva sfrattato dei suoi inquilini allo scopo di riaffittare la sua proprietà a prezzo maggiore. È l'ennesimo caso di contrasto fra ciò che un politico deve fare in quanto servitore pubblico e ciò che desidera fare in quanto individuo
Todos caballeros, anche senza laurea
Nove politici spagnoli hanno dichiarato un titolo di studio che in realtà non possedevano. Ma, anche se fosse stato vero, probabilmente non avrebbe influito nella loro carriera politica. Come i titoli nobiliari che nella Spagna del Seicento venivano assegnati a chiunque e non avevano alcuna utilità, certe lauree oggi non servono a nessuno