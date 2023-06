Prima di TikTok il #bedrotting si chiamava depressione

Sul social network va di moda l’hashtag che identifica la pratica di restare a letto a fare qualunque cosa, dal mangiare a lavorare: un’abitudine sempre più di tendenza. Ma per secoli sembra che abbiamo frainteso il suo significato

Senza TikTok non capiremmo il mondo, anzi, senza TikTok non saremmo in grado di comprendere appieno cose che per secoli l’uomo ha frainteso. Ad esempio, adesso va di moda l’hashtag #bedrotting, la pratica di restare a letto. A dormire, diranno i miei piccoli lettori. No, a non dormire; bensì a leggere, a guardare una serie tv dall’inizio alla fine, a sgranocchiare qualcosa, anzi a consumare un intero pasto, nel peggiore dei casi a lavorare col computer sul grembo, al limite a masturbarsi (non contemporaneamente, vi denunciano), di sicuro a scrollare i social cercando su TikTok contenuti sul #bedrotting, la pratica di marcire a letto, e via all’infinito. Scoprendo così che non si è gli unici, anche se fra le lenzuola si è soli, e che non osar uscire dal letto nei weekend, trascorrere orizzontali gran parte della settimana, o anche solo restare per ore e ore immobili sul materasso a fissare il soffitto per un’intera mattina dopo essersi dati malati, o dispersi, è una pratica sempre più di tendenza. Che prima di TikTok si chiamava depressione.