Dimmi che vaccino ti fai e ti dirò chi sei

Chi come me non capisce niente di scienza vive in un mondo fatato e nebuloso in cui i termini tecnici, i calcoli statistici, i marchi farmaceutici si accavallano con spensieratezza. Infatti chi come me non capisce niente di scienza (se non ci credete, vi metto in contatto con la mia professoressa delle superiori, che mi sta ancora aspettando per un’interrogazione di recupero promessa nel maggio del ’98) ritiene infatti che alla pratica scientifica debbano pensare gli scienziati; ad esempio non mi salterebbe mai in mente di mettermi a sindacare sull’efficacia dei vaccini, non più di quanto mi lancerei a riparare un tubo che perde o a tagliarmi i capelli con la scodella. Eppure quelli che di scienza se ne intendono – e parlo di volenterosi amatori che mettono al servizio della comunità la propria onniscienza – mi assicurano che è un bel guaio se a chi si è vaccinato per primo sono capitati gli Pfizer e i Moderna, mentre a chi viene dopo toccheranno gli AstraZeneca e i non so cosa, che si vocifera siano più scadenti.

