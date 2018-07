La ragazza-ballerina arrestata in Iran e quell'imbarazzo a scrivere islam

Sappiamo già tutto di Maedeh Hojabri, la diciottenne iraniana arrestata perché si era filmata via Instagram mentre ballava su musica pop senza hijab ma con uno smanicato e un cappello, oppure con una maglietta arrotolata sopra l’ombelico. Sappiamo che è stata accusata di avere infranto le norme morali e, per questo, non solo le è stato chiuso d’ufficio l’account social ma è stata anche fatta apparire in tv a chiedere perdono piangendo e giurando di non far parte di un’organizzazione sovversiva bensì di essere solo una ragazza alla quale piace filmarsi e far ginnastica. Sappiamo anche che assieme a lei è stato arrestato un numero imprecisato di iraniani rei di essersi ripresi nel corso di azioni parimenti reputate scandalose e, c’è da scommetterlo, parimenti innocenti.

Eppure non si riesce a capire come mai i giornali e le agenzie, nel dare la notizia, s’intimidiscano e facciano sparire la parola “islam” dal titolo, al massimo facendole fare capolino (ma nemmeno tutti) camuffata da aggettivo per definire la repubblica iraniana o la morale che la povera ragazza è accusata di aver infranto. Così si riduce un enorme problema religioso a questione sociale, poi a breve in cronaca, a spigolatura, a curiosità (per fortuna l’hanno rilasciata); e se anche escogitassimo una campagna social in sostegno di Maedeh Hojabri indossando tutti una maglietta colorata, o un cappello della sua stessa foggia, e filmandoci su Instagram mentre balliamo sfrenati brandendo l’hashtag #siamotuttiiraniani potrebbe non bastare a non essere complici di un certo silenzio distratto.