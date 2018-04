Ad Arles a Pasqua torna il culto del vitello d'oro

Ad Arles, in Provenza, il triduo pasquale coincide con la Feria: una festa popolare per celebrare la riapertura della stagione delle corride. Ci sono corse taurine, bancarelle scadenti, bande musicali vaganti, cortei equestri, abiti tipici, marcantoni ubriachi per tre giorni e insomma tutto ciò da cui può venire il desiderio di scappare rifugiandosi in una chiesa. Se non che non è detto che vada bene. Nello splendido complesso storico della chiesa dei Penitenti Azzurri, ad esempio, non si trova silenzio e meditazione bensì un gruppo che suona flamenco in moderni arrangiamenti sotto luci stroboscopiche. Tutt'intorno, lungo le navate, sono in vendita opere d'arte contemporanea ispirate alle corride; la più costosa è un enorme toro piazzato esattamente sull'altare. La gente accorre in massa (c'è anche il carrettino dei gelati) nella chiesa spossessata e viene da pensare che la civiltà occidentale è davvero progredita, se le sono bastate meno di tremila anni per tornare al culto del vitello d'oro.