Leggi il foglio

Ansa

andrea's version

Se a criticare Trump è Debora Serracchiani

Andrea Marcenaro

Su quale canale non ricordo, ma era tutta una sinfonia sulla stupidità di Trump; sulla volgarità di Trump; la sua arroganza; l’impresentabilità di Trump; l’incompetenza di Trump; il dilettantismo di Trump; l’ignoranza di Trump, il qualunquismo, il suo grottesco provincialismo e il culo che ha avuto per venir eletto. Tutto talmente accurato da bearcisi dentro. Salvo registrare pressoché su ogni punto, in particolare sul voto e il culo che lo fiancheggia, come a parlare fosse l’onorevole Debora Serracchiani.

Di più su questi argomenti:
  • Andrea Marcenaro

  • E' nato a Genova il 18 luglio 1947. E’ giornalista di Panorama, collabora con Il Foglio. Suo papà era di sinistra, sua mamma di sinistra, suo fratello è di sinistra, sua moglie è di sinistra, suo figlio è di sinistra, sua nuora è di sinistra, i suoi consuoceri sono di sinistra, i cognati tutti di sinistra, di sinistra anche la ex cognata. Qualcosa doveva pur fare. Punta sulla nipotina, per ora in casa gli ripetono di continuo che ha torto. Aggiungono, ogni tanto, che è pure prepotente. Il prepotente desiderava tanto un cane. Ha avuto due gatti.

I più letti di Andrea's Version