andrea's version
Se a criticare Trump è Debora Serracchiani
Su quale canale non ricordo, ma era tutta una sinfonia sulla stupidità di Trump; sulla volgarità di Trump; la sua arroganza; l’impresentabilità di Trump; l’incompetenza di Trump; il dilettantismo di Trump; l’ignoranza di Trump, il qualunquismo, il suo grottesco provincialismo e il culo che ha avuto per venir eletto. Tutto talmente accurato da bearcisi dentro. Salvo registrare pressoché su ogni punto, in particolare sul voto e il culo che lo fiancheggia, come a parlare fosse l’onorevole Debora Serracchiani.