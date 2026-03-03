Andrea's version
Noi sciocchi che crediamo che la guerra sia nata dai pretoni assatanati col turbante
Noi sciocchi, non avendo consigli militari strategici da regalare a Israele; né molte lacrime da spendere per Khamenei, poiché ne abbiamo consumate parecchie per i massacrati dai suoi mullah i quali poi (sarà il monoteismo), continuano a godere dell’attenzione privilegiata del Vaticano; dopo avere ascoltato con attenzione le profezie del professor Orsini (il Fatto, ovvio, quattro giorni fa): “L’Iran non verrà mai attaccato, Netanyahu non ce la potrà mai fare”, ma altresì le riflessioni della professoressa Mirella Serri: “Violate le regole internazionali: chi sta con Israele e con gli Stati Uniti sta dalla parte dei nazisti”; noi sciocchi inesperti, si diceva, essendoci documentati per quanto è umano, restiamo ancorati alla stupida idea che a dichiarare la guerra contro Israele (7 ottobre 2023) siano stati, tramite i compagnucci di Hamas, i pretoni assatanati col turbante.