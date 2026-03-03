Leggi il foglio

Foto di Taylor Brandon su Unsplash

Andrea's version

Noi sciocchi che crediamo che la guerra sia nata dai pretoni assatanati col turbante

Andrea Marcenaro
Sullo stesso argomento:

Noi sciocchi, non avendo consigli militari strategici da regalare a Israele; né molte lacrime da spendere per Khamenei, poiché ne abbiamo  consumate parecchie per i massacrati dai suoi mullah i quali poi (sarà il monoteismo), continuano a godere dell’attenzione privilegiata del Vaticano; dopo avere ascoltato con attenzione le profezie del professor Orsini (il Fatto, ovvio, quattro giorni fa): “L’Iran non verrà mai attaccato, Netanyahu non ce la potrà mai fare”, ma altresì le riflessioni della professoressa Mirella Serri: “Violate le regole internazionali: chi sta con Israele e con gli Stati Uniti sta dalla parte dei nazisti”; noi sciocchi inesperti, si diceva, essendoci documentati per quanto è umano, restiamo ancorati alla stupida idea che a dichiarare la guerra contro Israele (7 ottobre 2023) siano stati, tramite i compagnucci di Hamas, i pretoni assatanati col turbante.

Di più su questi argomenti:
  • Andrea Marcenaro

  • E' nato a Genova il 18 luglio 1947. E’ giornalista di Panorama, collabora con Il Foglio. Suo papà era di sinistra, sua mamma di sinistra, suo fratello è di sinistra, sua moglie è di sinistra, suo figlio è di sinistra, sua nuora è di sinistra, i suoi consuoceri sono di sinistra, i cognati tutti di sinistra, di sinistra anche la ex cognata. Qualcosa doveva pur fare. Punta sulla nipotina, per ora in casa gli ripetono di continuo che ha torto. Aggiungono, ogni tanto, che è pure prepotente. Il prepotente desiderava tanto un cane. Ha avuto due gatti.

I più letti di Andrea's Version