Basta con la “magistratura politicizzata”, introduciamo il concetto di “politica magistratizzata”
Con l’immanente e imminente vittoria del No al referendum potrebbe infine essere arrivato il momento di cambiare lessico. Ma fino a un certo punto
Forse, eh. Ma potrebbe essere arrivata, forse, l’ora di smetterla con la “magistratura politicizzata”. Forse, solo forse, con l’immanente e imminente vittoria del No al referendum potrebbe infine essere arrivato il momento di introdurre, fino al decisivo linguaggio del bar, il più avvertito concetto di “politica magistratizzata”. O forse mi sbaglio. Ma in entrambi i casi niente alzate di scudi, prego: il circuito mediatico-giudiziario resterebbe uguale.
