Leggi il foglio

andrea's version

Basta con la “magistratura politicizzata”, introduciamo il concetto di “politica magistratizzata”

Andrea Marcenaro

Con l’immanente e imminente vittoria del No al referendum potrebbe infine essere arrivato il momento di cambiare lessico. Ma fino a un certo punto

Forse, eh. Ma potrebbe essere arrivata, forse, l’ora di smetterla con la “magistratura politicizzata”. Forse, solo forse, con l’immanente e imminente vittoria del No al referendum potrebbe infine essere arrivato il momento di introdurre, fino al decisivo linguaggio del bar, il più avvertito concetto di “politica magistratizzata”. O forse mi sbaglio. Ma in entrambi i casi niente alzate di scudi, prego: il circuito mediatico-giudiziario resterebbe uguale.

Di più su questi argomenti:
  • Andrea Marcenaro

  • E' nato a Genova il 18 luglio 1947. E’ giornalista di Panorama, collabora con Il Foglio. Suo papà era di sinistra, sua mamma di sinistra, suo fratello è di sinistra, sua moglie è di sinistra, suo figlio è di sinistra, sua nuora è di sinistra, i suoi consuoceri sono di sinistra, i cognati tutti di sinistra, di sinistra anche la ex cognata. Qualcosa doveva pur fare. Punta sulla nipotina, per ora in casa gli ripetono di continuo che ha torto. Aggiungono, ogni tanto, che è pure prepotente. Il prepotente desiderava tanto un cane. Ha avuto due gatti.

I più letti di Andrea's Version