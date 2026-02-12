Leggi il foglio

Ascolta e sostieni i tuoi figli (anche se scelgono di fare i magistrati)

Andrea Marcenaro

Si lasci scegliere liberamente il futuro ai propri figli, ma se puntano alla carriera nella magistratura, che almeno non tormentino i genitori sull'autonomia

Ascolta sempre i desideri dei tuoi figli, incoraggiali, dai loro l’autonomia necessaria per prendere una decisione. L’autonomia è libertà. Se i tuoi figli intendessero fare i magistrati, spiega loro con delicatezza come fin troppi dei loro predecessori ci abbiano fatti ammattire. Ma va benissimo lo stesso, ascolta in ogni caso i desideri dei tuoi figli. Tengono davvero a quel mestiere? Lo scelgano. Chiedi loro solo un ultimo favore: si facciano pure la propria vigna ma sforzandosi, in cambio, di non menarcela troppo col tormentone penoso sull’autonomia.

