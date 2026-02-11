andrea's version
Solidarietà a Michele Serra
Inevitabili baggianate, quando si parla senza sapere di cosa sta parlando
“Come si può spendere un patrimonio per il Ponte di Messina quando ancora capitano, in Sicilia, frane come a Niscemi?”. Opinione non priva di presa. Penso che le stronzate siano inevitabili, ogni volta che le circostanze inducano qualcuno a parlare senza sapere di cosa sta parlando. Poco male. Tutte le volte che mi tornano alla mente stronzate su cui modestamente mi sono esibito io stesso, senza sapere una sega dell’argomento e per colpa credo delle circostanze, solidarizzo con Michele Serra.
