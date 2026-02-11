Leggi il foglio

Solidarietà a Michele Serra

Andrea Marcenaro

Inevitabili baggianate, quando si parla senza sapere di cosa sta parlando

“Come si può spendere un patrimonio per il Ponte di Messina quando ancora capitano, in Sicilia, frane come a Niscemi?”. Opinione non priva di presa. Penso che le stronzate siano inevitabili, ogni volta che le circostanze inducano qualcuno a parlare senza sapere di cosa sta parlando. Poco male. Tutte le volte che mi tornano alla mente stronzate su cui modestamente mi sono esibito io stesso, senza sapere una sega dell’argomento e per colpa credo delle circostanze, solidarizzo con Michele Serra.
 

  • Andrea Marcenaro

  • E' nato a Genova il 18 luglio 1947. E’ giornalista di Panorama, collabora con Il Foglio. Suo papà era di sinistra, sua mamma di sinistra, suo fratello è di sinistra, sua moglie è di sinistra, suo figlio è di sinistra, sua nuora è di sinistra, i suoi consuoceri sono di sinistra, i cognati tutti di sinistra, di sinistra anche la ex cognata. Qualcosa doveva pur fare. Punta sulla nipotina, per ora in casa gli ripetono di continuo che ha torto. Aggiungono, ogni tanto, che è pure prepotente. Il prepotente desiderava tanto un cane. Ha avuto due gatti.

