Andrea's Version
Tutto pur di liberarmi di Fiorella Mannoia
Meglio cedere Ucraina e Groenlandia a Trump, lasciare l'Iran agli ayatollah e votare No alla riforma con Gratteri a Palazzo Chigi. Tutto, davvero tutto, è meglio di questa lagna esiziale
Molto trascurabile questione minima, personalissima. Sono disposto a manifestare per Trump contro l’Europa, contro l’Ucraina, a favore di Putin, per gli Stati Uniti in Groenlandia e perché a Teheran restino gli ayatollah. Sono pronto per un No al referendum e per un Sì al governo di sinistra guidato da Conte, meglio ancora da Gratteri; non mi sottraggo all’idea di giurare che Travaglio sia un vero uomo mentre Craxi soltanto un ladruncolo, sarei perfino disposto a dar ragione a Stagnaro sul Genoa, che meritava dieci scudetti al posto di nove, e predisposto a negare tutto me stesso, ma soltanto alla condizione che qualcuno mi liberi da quella lagna esiziale di Fiorella Mannoia.
andrea's version
Giacomo Leopardi e i pacifisti moderni
ANDREA'S VERSION