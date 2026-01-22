Leggi il foglio

Tutto pur di liberarmi di Fiorella Mannoia

Andrea Marcenaro

Meglio cedere Ucraina e Groenlandia a Trump, lasciare l'Iran agli ayatollah e votare No alla riforma con Gratteri a Palazzo Chigi. Tutto, davvero tutto, è meglio di questa lagna esiziale

Molto trascurabile questione minima, personalissima.  Sono disposto a manifestare per Trump contro l’Europa, contro l’Ucraina, a favore di Putin, per gli Stati Uniti in Groenlandia e perché a Teheran restino gli ayatollah. Sono pronto per un No al referendum e per un Sì al governo di sinistra guidato da Conte, meglio ancora da Gratteri; non mi sottraggo all’idea di giurare che Travaglio sia un vero uomo mentre Craxi soltanto un ladruncolo, sarei perfino disposto a dar ragione a Stagnaro sul Genoa, che meritava dieci scudetti al posto di nove, e predisposto a negare tutto me stesso, ma soltanto alla condizione che qualcuno mi liberi da quella lagna esiziale di Fiorella Mannoia.

  • E' nato a Genova il 18 luglio 1947. E’ giornalista di Panorama, collabora con Il Foglio. Suo papà era di sinistra, sua mamma di sinistra, suo fratello è di sinistra, sua moglie è di sinistra, suo figlio è di sinistra, sua nuora è di sinistra, i suoi consuoceri sono di sinistra, i cognati tutti di sinistra, di sinistra anche la ex cognata. Qualcosa doveva pur fare. Punta sulla nipotina, per ora in casa gli ripetono di continuo che ha torto. Aggiungono, ogni tanto, che è pure prepotente. Il prepotente desiderava tanto un cane. Ha avuto due gatti.

