Schlein si precipiti a New York!

L'illuminante quaderno di un alunno di terza elementare della Giovanni Pascoli di Ca’ Tron di Roncade, Treviso, e la segretaria dem

La ricopio un’altra volta? Non la ricopio? Ma sì, è immortale, la ricopio ora e potrà succedere ancora. Dunque: testuale, dal quaderno di un alunno di terza elementare della Giovanni Pascoli di Ca’ Tron di Roncade (Tv).

“6 marso 1954. Tema: una gita. Domenica siamo ’ndati a lamadona demonteberice a chiedere la grassia par miasorela che è maridata da cinque ani e no a gnanca tosatei Siamo ’ndati, poi siamo pregati, poi siamo mangiati, poi siamo vegnuti casa O che siamo pregati male o che no si siamo capiti co la Madona, fatostà che è rimasta insinta laltra sorela che no è gnanca maridata”.

Ecco. Qualcuno avvisi la Schlein. Vada pure a New York, appena può, anzi, si precipiti, ma sapendo che Mamdani non è gnanca lamadona demonteberice.

