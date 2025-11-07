Leggi il foglio

Schlein si precipiti a New York!

Andrea Marcenaro

L'illuminante quaderno di un alunno di terza elementare della Giovanni Pascoli di Ca’ Tron di Roncade, Treviso, e la segretaria dem

La ricopio un’altra volta? Non la ricopio? Ma sì, è immortale, la ricopio ora e potrà succedere ancora. Dunque: testuale, dal quaderno di un alunno di terza elementare della Giovanni Pascoli di Ca’ Tron di Roncade (Tv).

“6 marso 1954. Tema: una gita. Domenica siamo ’ndati a lamadona demonteberice a chiedere la grassia par miasorela che è maridata da cinque ani e no a gnanca tosatei Siamo ’ndati, poi siamo pregati, poi siamo mangiati, poi siamo vegnuti casa O che siamo pregati male o che no si siamo capiti co la Madona, fatostà che è rimasta insinta laltra sorela che no è gnanca maridata”.

Ecco. Qualcuno avvisi la Schlein. Vada pure a New York, appena può, anzi, si precipiti, ma sapendo che Mamdani non è gnanca lamadona demonteberice.
 

  • E' nato a Genova il 18 luglio 1947. E’ giornalista di Panorama, collabora con Il Foglio. Suo papà era di sinistra, sua mamma di sinistra, suo fratello è di sinistra, sua moglie è di sinistra, suo figlio è di sinistra, sua nuora è di sinistra, i suoi consuoceri sono di sinistra, i cognati tutti di sinistra, di sinistra anche la ex cognata. Qualcosa doveva pur fare. Punta sulla nipotina, per ora in casa gli ripetono di continuo che ha torto. Aggiungono, ogni tanto, che è pure prepotente. Il prepotente desiderava tanto un cane. Ha avuto due gatti.

