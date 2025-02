Spataro dice che Falcone non prendeva posizione sulla separazione delle carriere. Ah no?

Falcone: “Non si può avere un giudice figura neutrale, al di sopra delle parti, avendo formazione e carriere unificate con quelle dei pm, con destinazioni e ruoli intercambiabili”. Chiaro?

Sciopero dei magistrati contro la separazione delle carriere. Motivazioni nobili. Riassunte qui da pensieri e parole di Pietro Grasso e Armando Spataro, vita da magistrati prestigiosa, forse perfino più di Borrelli&Caselli. Grasso: “Se si vuole attuare la riforma sulla separazione delle carriere, che appare più che altro una vittoria simbolica in spregio alla magistratura, non lo si faccia nascondendosi dietro la faccia di Falcone (che non può esprimere la sua opinione nel contesto attuale), né battezzandola col suo nome perché la sua memoria non lo merita”. Chiaro? Ora Spataro: “Falcone non aveva mai preso posizione sulla separazione delle carriere, voleva solo porre sul tappeto il funzionamento della giustizia nell’assetto che il nuovo codice attribuiva ai pm”. Non aveva mai preso posizione, Falcone. Mai. Chiaro? Bene. Allora Falcone: “Non si può avere un giudice figura neutrale, al di sopra delle parti, avendo formazione e carriere unificate con quelle dei pm, con destinazioni e ruoli intercambiabili”. Chiaro? Si direbbe. Strana gente, questi magistrati in lotta, che del maiale non si butta niente e di Falcone tutto.