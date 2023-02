Tutti (o quasi) contenti con Elly

C'è solo una "periferia" che potrebbe non essere così entusiasta della nuova segretaria del Pd

E’ contenta lei che ce l’ha fatta; sono contenti gli elettori che hanno inchiappettato gli iscritti; sono contente le sardine; è contento Prodi dal momento che ce l’avrà per sempre con gli ex comunistacci alla Bonaccini che gli sbatterono sulla faccia il portone del Quirinale; sono contenti tutti gli azionisti di Torino, più quei tre di Roma, più quell’uno, poverino, di San Benedetto del Tronto: arzigogolano infatti da quattro generazioni sui nuovi scenari che ancora si potranno aprire nella sinistra democratica; sono contenti gli ex democristiani, ma quella è gente intelligente, di riffa o di raffa trova il modo di accontentare e accontentarsi sempre; sono contenti i terzopolisti, anche quella è gente intelligente che, di riffa o di raffa, troverà il modo di mettersi d’accordo con quegli altri di riffa o di raffa; sono contenti i grillini, anche se non saranno più perdonati da Dio, poiché per una volta, con la Schlein, sanno quello che fanno; è contento Bettini, con quello non si sbaglia; sarà contento il marito della signora Nunzia De Girolamo, stratega del Pd e dirigente per caso, essendo culo e camicia col presidente Emiliano; sono contenti i frati, dal momento che il Pd farà come minimo cinque Perugia-Assisi alla settimana. Vero è che potrebbero, alla breve, risultarne scontenti gli ucraini. Ma quella là è periferia.