Urge la transizione del dibattito

Putin, poi Erdogan il quale, Nato o non Nato, esattamente John Stuart Mill non sembra, Trump non molla, la Cina traffica, l’Iran procede e l’antisemitismo galoppa. Questa, più o meno, una parte dello scenario grosso. Su quello piccolo, Conte al centro del dibattito, la Taverna al centro del dibattito, Gratteri al centro del dibattito, Di Maio al centro del dibattito, De Masi al centro del dibattito, Salvini al centro del dibattito, Gualtieri sindaco di Roma, due Lollobrigida al centro del dibattito, Orsini al centro del dibattito, Di Battista al centro del dibattito, Cacciari al semicentro del dibattito, la Pascale nel cuore del dibattito e Michele Santoro, in più, intenzionatissimo a intervenire per arricchire il dibattito. Il tutto rigorosamente antropico. Anidride carbonica a parte, cioè, che il clima prometta merda sembra innegabile.