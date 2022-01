Quello che Lincoln avrebbe da insegnare a D'Alema

L’ultima del nostro: "Draghi è un pericolo per la democrazia". Lo storico presidente avrebbe avuto qualcosa da ridire

“Non puoi portare prosperità scoraggiando la parsimonia. Non puoi rafforzare i deboli indebolendo i forti. Non puoi aiutare i lavoratori se colpisci i datori di lavoro. Non puoi incoraggiare la fratellanza incoraggiando l’odio di classe. Non puoi restare fuori dai guai spendendo più di quanto guadagni. Non puoi costruire il carattere e il coraggio privando l’uomo dell’iniziativa e dell’indipendenza. Non puoi aiutare gli uomini facendo sempre in loro vece quello che dovrebbero fare da soli”. Sono raccomandazioni espresse da Abramo Lincoln. Tutte condivisibili. Ma non avrebbe fatto prima a dire che Massimo D’Alema (l’ultima: “Draghi è un pericolo per la democrazia”) non avrebbe dovuto mai fare un cazzo?