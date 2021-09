Buon compleanno al Fatto quotidiano, e complimenti per la modestia

Il Travaglio’s paper ringrazia giornalisti e lettori "che ogni giorno rendono possibile questo piccolo miracolo"

Annuncio comparso sul Travaglio’s paper: “12 anni fa nasceva il Fatto Quotidiano. Buon compleanno ai nostri giornalisti e ai nostri lettori che ogni giorno rendono possibile questo piccolo miracolo”. E buon compleanno anche da parte nostra per via tra l’altro della modestia. Dal momento che, trasformare in caccole proprio tutto quel che toccano, miracolo tanto piccolo non parrebbe.