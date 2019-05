Quelli che votano

Ho visto, personalmente l’ho visto grazie alla benemerita ostinazione di Christian Rocca, le reazioni bestiali del popolo sovrano alla pubblicità per Adidas di James Harden, quel fantastico nero del basket. Ve le risparmio. Avevo già letto i pensieri di analoga tribù riportati sul Foglio da Valerio Valentini, durante un viaggio in treno che trasferiva la mandria a Milano per farla abbeverare alle idee del Capitano. Non illudetevi. Non è obbligatoria nemmeno la firma. E finché si vota con la croce quelli là stravincono.