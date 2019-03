Zingaretti non farà la Storia (malgrado la regola del 3 marzo)

Il 3 marzo del 1791 venne fondata la Zecca degli Stati Uniti e sempre negli Stati Uniti, ancora il 3 marzo, la Florida venne ammessa come 27° stato. Il 3 marzo 1857 Francia e Regno Unito dichiararono guerra alla Cina, nemmeno una ventina di anni dopo la Bulgaria ottenne l’indipendenza dall’Impero ottomano e nella Russia, immobile quanto sterminata, il 3 marzo dell’anno 1905 lo zar Nicola II accettò la creazione della Duma, prima assemblea eletta. Era ancora il 3 marzo del 1918 quando venne firmato il Trattato di Brest-Litovsk che pose fine all’intervento russo nella prima guerra mondiale e portò all’indipendenza di Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia. Nel 1924 venne abolito l’ultimo califfo in Turchia, nel 1931 gli Usa adottarono The Star-Spangled Banner come inno nazionale, nel 1939 Gandhi iniziò a Bombay uno storico sciopero della fame e nel 1969 Sirhan Sirhan, era anche quello l’ennesimo 3 marzo, ammise di aver ucciso il candidato alla Presidenza, Robert Kennedy. Oggi è il 2 marzo. Non penserete mica, domani, di entrare nella Storia votando un mezzo paraculo come Zingaretti, vero?